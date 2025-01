Lindner: "Ära Scholz geht unwürdig zu Ende"

Unter anderem ging es um die Unterstützung der Ukraine mit einem zusätzlichen Paket in Höhe von drei Milliarden Euro. Für jene Ukraine, so Scholz damals, "die einem schweren Winter entgegen geht. Nach der Wahl in den USA sendet das ein ganz wichtiges Signal: Auf uns ist Verlass." Der Streitpunkt schon damals: die Finanzierung. In der Sache habe man keine Einwände gehabt, beteuern die Liberalen, man habe ein alternatives Finanzierungsmodell über den Haushalt in jener Sitzung unterbreitet. Das aber habe Scholz abgelehnt.