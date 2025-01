Update am Abend: Fünf Prozent, die Union und Waldbrände

Guten Abend,

über einen Mangel an Reaktionen kann sich der künftige US-Präsident Donald Trump selten beklagen, heute aber schon mal gar nicht. Da wäre zum einen die Forderung, fünf Prozent der Wirtschaftsleistung sollten die Nato-Verbündeten in die Verteidigung investieren. Nicht "von anderen diktieren" lassen will sich das etwa SPD-Co-Chef Lars Klingbeil. CDU-Chef Friedrich Merz gibt zu bedenken, man müsse im Etat überhaupt die zwei Prozent - bislang das Nato-Ziel - erst einmal wirklich erreichen.

"Nicht kirre machen lassen", rät FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, aber tatsächlich reichten die zwei Prozent "definitiv nicht mehr aus". CSU-Chef Markus Söder plädiert für "deutlich über drei Prozent", Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck war zuvor schon bei 3,5 Prozent - was Union und SPD wiederum zur Kritik veranlasst, woher denn das Geld dafür kommen soll. Fünf Prozent jedenfalls, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, seien "in der Absolutheit so nicht realistisch" und "nicht hundertprozentig ernst zu nehmen". Die USA selbst würden die fünf Prozent "nicht im Ansatz" erfüllen.

Mit seinen Äußerungen zu Gebietsansprüchen auf Kanada, Grönland und den Panamakanal ruft Trump auch Kanzler Olaf Scholz auf den Plan - er meldet sich kurzfristig am Nachmittag zu Wort. "Die Unverletzlichkeit von Grenzen ist ein Grundprinzip des Völkerrechts", sagt Scholz. Er habe darüber am Mittag mit einer Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs sowie EU-Ratspräsident António Costa gesprochen. Dabei sei "ein gewisses Unverständnis deutlich geworden, was aktuelle Äußerungen aus den USA angeht".

Merz zu Gast auf der CSU-Klausur

Zur Erinnerung: Zwischen den Schwesterparteien der Union ging es im vergangenen Bundestagswahlkampf alles andere als brüderlich zu. Kanzler wurde dann damals nicht Unionskandidat Armin Laschet. Diesmal soll das anders werden. So viel Gemeinsamkeit war noch nie, befand CSU-Chef Markus Söder . Schon seit Beginn der CSU-Landesgruppenklausur am Montag wird die Harmonie beschworen, heute noch mal eine Umdrehung mehr: Zu Gast war Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz

Die Union gehe "geschlossen" in den Wahlkampf, sagt der CDU-Chef nach dem Treffen. Söder betont, die CSU stehe "zu einhundert Prozent" hinter Merz. Man ziehe an einem Strang bei den Themen Wirtschaft, Sicherheit und Migration. Inhaltliche Differenzen? Eher am Rande. Bei der Mütterrente habe er "einen anderen Schwerpunkt", so Merz. Söder wiederum erklärt, über Taurus-Lieferungen an die Ukraine entscheide ein Bundeskanzler.