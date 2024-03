Update am Abend: Terror-Sorgen und EU-Verfahren - der Tag

Guten Abend,

nach den Anschlägen in Russland fragen sich viele auch hierzulande, wie hoch die Terrorgefahr in Deutschland ist. Die schrecklichen Szenen aus dem Moskauer Veranstaltungszentrum wecken schreckliche Erinnerungen, etwa an die Anschläge in Paris 2015, Brüssel im Jahr 2016 oder an den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im gleichen Jahr.