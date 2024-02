Update am Morgen: Biden und Trump auf dem Weg zur US-Wahl

die Favoriten haben sich durchgesetzt. Klar! Dass Donald Trump die erste Abstimmung der Republikaner bei den Präsidentschaftsvorwahlen im Bundesstaat Michigan für sich entscheidet, war keine Überraschung. Schließlich hatte er seine parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley sogar in deren Heimatstaat South Carolina zuvor schon deutlich besiegt. Haley will aber trotzdem weitermachen - zumindest bis nächste Woche, bis zum "Super Tuesday", an dem die Republikaner in 15 Staaten abstimmen.