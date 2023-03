Update am Abend : Lange Bremswege in Brüssel und Berlin

Die Stadt Frankfurt am Main hat das für Mai geplante Konzert des wegen Antisemitismusvorwürfen umstrittenen Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters gestrichen. Zustimmung dafür gibt es von israelischen Botschafter, Ron Prosor. Der 79-jährige Waters wirft der Stadt dagegen einen Angriff auf die Kunstfreiheit vor. "Politiker haben kein Recht, Künstler und ihre Fans mit Auftrittsverboten einzuschüchtern und zu schikanieren." Waters will seinen Auftritt notfalls per einstweiliger Verfügung durchzusetzen. "We are on the road to Frankfurt. Frankfurt, wir kommen!", erklärte der Sänger.