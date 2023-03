Update am Abend : Streik von früh bis spät

wer heute mit Bus oder Bahn unterwegs sein wollte, musste sich vielerorts eine Alternative suchen. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes legen Beschäftigte in mehreren Bundesländern mit Warnstreiks die Arbeit nieder. In Wiesbaden fuhr schon ab 2.30 Uhr am Morgen kein Bus mehr - bis zum Betriebsende am nächsten Tag. Auch in Stuttgart oder Köln gab es große Streikaktionen.