Update am Abend : Es fährt kein Zug nach irgendwo

Und doch empfindet der geneigte Arbeitnehmer oder die geneigte Arbeitnehmerin an solchen Tagen eine neue Demut und Dankbarkeit gegenüber der sogenannten "New Work". Die es manchen erlaubt, am Tag des Ausstands mit warmem Kaffee am heimischen Schreibtisch im Home Office zu sitzen, anstatt zu hoffen, dass sich doch noch irgendwo eine Mitfahrgelegenheit auftut. Oder sich gar aufs Rad schwingen zu müssen, an einem kalten Morgen, an dem auf dem Betriebsgelände eines großen deutschen Senders in Mainz sogar Schneeflocken fielen, wie ZDF-interne Quellen berichten.