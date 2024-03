Update am Morgen: Europa muss sich verteidigen können

in einer Welt, die sich rasant verändert und mit den Kriegen in Gaza und vor allem in der Ukraine bedrohlicher wird, ändern die Deutschen nach und nach ihre Haltung. Das zeigt auch das neueste Politbarometer. Landesverteidigung, eine einsatzfähige Bundeswehr , der Schulterschluss mit den europäischen Verbündeten - all das wird wichtiger in der Wahrnehmung der Befragten.