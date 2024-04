Update am Abend: Weiter Waffen und Wirtschaftswucht-Suche

Guten Abend,

Deutschland darf weiter Waffen an Israel liefern. Das höchste UN-Gericht entschied, dass die Rüstungsexporte nach Israel nicht gestoppt werden müssen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat damit einen Eilantrag von Nicaragua abgelehnt. Das Land hatte Deutschland vorgeworfen, dass durch die deutschen Rüstungslieferungen an Israel ein Völkermord ermöglicht werde. Und Sofortmaßnahmen dagegen gefordert - darunter auch einen Stopp der Rüstungsexporte.

EU gegen Meta

Die EU versucht also gegen den mächtigen Konzern vorzugehen, aber was kann sie überhaupt ausrichten? Verstoßen die Konzerne gegen EU-Regeln, drohen meistens Geldstrafen. Für Digital-Experte Markus Beckedahl liegt das Problem im Geschäftsmodell von Konzernen wie Facebook.

Sie sammeln so viele Daten wie möglich von den Nutzern und Nutzerinnen, um so "Werbung auszustrahlen, die auf uns zugeschnitten ist", erklärt Beckedahl. "Dafür sollen wir angeregt werden, möglichst viel mit anderen zu interagieren". Und das wiederum fördere Hass und Hetze.

Wucht für die Wirtschaft oder Wirtschaftswende?

Während die EU gegen Meta vorgeht, weiß die deutsche Politik noch nicht so genau, wie sie gegen die schwächelnde Wirtschaft vorgehen soll. Sie ist im ersten Quartal zwar knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt - immerhin.

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Bild des Tages

Der Vulkan Ruang in Indonesien kommt nicht zur Ruhe: Die Behörden des südostasiatischen Inselstaats meldeten am Dienstag erneut mehrere Eruptionen. Sie riefen die höchste Alarmstufe aus und forderten tausende Menschen auf, sich wegen der Gefahr eines Tsunamis in Sicherheit zu bringen.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Ein an Krebs erkrankter Mann hat in den USA einen Jackpot geknackt und 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) gewonnen. Er wolle einen Teil des Geldes in seine medizinische Behandlung investieren, teilte Cheng "Charlie" Saephan aus Portland mit. Saephan kämpft seit acht Jahren gegen den Krebs, nun stellt er sich die Frage, wie viel Zeit ihm bleibt, das Geld auszugeben: "Wie lange werde ich leben?" Eines ist für ihn ist jetzt aber sicher: "Ich werde in der Lage sein, für meine Familie und meine Gesundheit zu sorgen."