Update am Morgen : Der Berg ruft - wenn Politiker wandern

Er hat natürlich nicht nur live Platten aufgelegt: Fatboy Slim - bürgerlich Norman Cook - gehört zu den prominentesten Vertretern des britischen Big Beat - einer Richtung elektronischer Tanzmusik. Seine Karriere begann in den 1980er Jahren mit der Indieband The Housemartins. Als DJ lockte er schon mal 250.000 Menschen an einen Strand. Hitsingles wie "Praise You", "Right Here, Right Now" oder "Rockafeller Skank" durften auf keiner Tanzfläche fehlen. Heute wird das Elektro-Urgestein 60 Jahre alt.