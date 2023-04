Update am Morgen : Historischer Regierungswechsel in Berlin?

Das ist Kai Wegner, "der lange Unterschätzte". So bezeichnet ihn Stephan Merseburger, Leiter unseres Landesstudios in Berlin, der Wegners lange CDU-Karriere kennt. Obwohl 16 Jahre im Bundestag, war Wegner nicht einmal in Berlin weithin bekannt, schon gar nicht als jemand, dem man zugetraut hätte, die SPD abzulösen. 2021 hatte er als CDU-Spitzenkandidat nur Platz drei geschafft - mit unterirdischen 18 Prozent. Bei der Wahlwiederholung in diesem Jahr reichte es dann für 28,2 Prozent, was nicht nur der Spitzenplatz ist, sondern auch das beste Berliner CDU-Wahlergebnis seit der Jahrtausendwende.