Update am Abend: Festnahme in Wien, Esprit und Fleiß-Kanuten

der 18-Jährige sei im Umfeld des Hauptverdächtigen unterwegs gewesen, sagt Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Nach der Absage der Konzerte von Taylor Swift in Wien wegen Terrorgefahr ist ein weiterer Mann festgenommen worden. Der Iraker habe einen Treueschwur auf die Islamisten-Miliz IS abgelegt, so Karner, eine direkte Beteiligung an den Anschlagsplänen stehe aber nicht im Raum. Gegen die beiden zuvor Festgenommenen hat die Staatsanwaltschaft bereits U-Haft beantragt.

Modekette Esprit: Aus für deutsche Filialen

Im Mai hatte die Modekette in Europa Insolvenz angemeldet, jetzt ist klar: Esprit schließt alle Filialen in Deutschland. 1.300 Jobs fallen weg. Die Markenrechte werden an die Eigner der Modeketten "Cecil" und "Street One" verkauft. Die Geschäfte außerhalb Europas seien nicht betroffen, heißt es. Die Hauptgesellschaft sitzt in Hongkong, Deutschland war jedoch der wichtigste Markt für den Konzern.

Ukraine: Tote bei Angriff auf Supermarkt

Bei einem russischen Artillerieangriff auf die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine werden nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen getötet und 35 verletzt. Getroffen worden seien ein Supermarkt und ein Wohngebäude.

Die Ukraine wiederum greift drei Tage nach dem Vorstoß in die russische Region Kursk weitere Gebiete Russlands mit Drohnen an. Auf einem Militärflugplatz bei Lipezk rund 300 Kilometer nördlich der ukrainisch-russischen Grenze kam es zu Explosionen in einem Munitionslager. Moskau erklärt, in der Nacht seien insgesamt mehr als 70 ukrainische Drohnen abgewehrt worden - auch über Belgorod und der Krim.

In der Grenzregion Kursk halten die Kämpfe ebenfalls an, der ukrainische Generalstab macht weiter keine Angaben dazu. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj erwähnte die Militäroperation in seiner abendlichen Videobotschaft nicht, sagte aber:

Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und soll spüren, was es getan hat.

09.08.2024

Derweil stößt die Forderung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, mit Blick auf den Haushalt die deutschen Militärhilfen für die Ukraine einzuschränken, auf breite Kritik - auch in den eigenen Reihen. Kretschmers Auftreten werde in der Union nur mit Rücksicht auf die Landtagswahl in Sachsen toleriert, sagt etwa CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter dem Sender "Welt".

Was heute bei Olympia geschah

Die Kanuten liefern fleißig weiter Medaillen: Nach ihrem Sieg im Vierer holen Jacob Schopf und Max Lemke auch im Kajak-Zweier Gold. Kurz zuvor paddeln Paulina Paszek und Jule Hake ebenfalls im Zweier auf den dritten Platz - zeitgleich mit einem ungarischen Boot. Nach minutenlanger Zielfotoauswertung gibt es zwei Bronzemedaillen. Auf der Tribüne jubelt Bundeskanzler Olaf Scholz mit.

Für eine dicke Überraschung sorgt Oliver Klemet. Er holt beim Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer Silber und stiehlt damit Tokio-Olympiasieger und Topfavorit Florian Wellbrock die Schau. Klemet muss sich in der Strömung der Seine nur dem Ungarn Kristof Rasovszky geschlagen geben. Wellbrock schwimmt auf den achten Platz.

Diese und weitere Entscheidungen - den laufenden Wettkampftag kompakt zusammengefasst sehen Sie hier:

09.08.2024

Was heute bei Olympia noch spannend wird

Auch in der Leichtathletik geht es am Abend wieder um Gold, Silber und Bronze. Entscheidungen fallen beispielsweise in den Sprintstaffeln über 4x100 Meter, im Kugelstoßen der Frauen und im Siebenkampf - der Livestream aus dem Stade de France beginnt um 19 Uhr.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Ratgeber und Wissen

Erst Silber und Bronze - dann Atemnot und per Rollstuhl aus dem Stadion: Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo kämpft immer noch mit Corona-Folgen, der US-Sprinter Noah Lyles trat gar mit aktiver Infektion an. Hört sich nicht gesund an. Auch so mancher Hobbysportler geht nicht richtig auskuriert auf die Piste. Was Sportmediziner raten, hat Kollegin Katja Belousova hier zusammengetragen:

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

1,1 Millionen Blitze hat der Ortungsdienst Nowcast in diesem Jahr schon über Deutschland gezählt - darunter auch jene, die die Erde nicht berühren. Klingt viel, ist aber Durchschnitt. Und die Blitz-Hochsaison nähert sich langsam auch schon ihrem Ende.

Ungefährlich sind die gewaltigen Entladungen nicht. Wer in ein Gewitter gerät, hat eigentlich schon den ersten Fehler begangen, sagen Experten und raten: Schon vor dem Ausflug auf Wetter- oder Warnapp informieren, ob es irgendwo rumpeln könnte. Und wenn man trotzdem hineingerät? Oliver Deuker hat Verhaltenstipps:

09.08.2024

