Update am Abend: Titel zum Hauptthema

heute vor 15 Jahren erschütterte der Amoklauf von Winnenden die Nation. Am 11. März 2009 erschoss ein 17-Jähriger an der Albertville-Realschule acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrkräfte. Als die Polizei den Täter wenig später zur Flucht zwingt, tötet er drei weitere Menschen und sich selbst.

Was ist seit Winnenden passiert?

Die Tat löste eine bundesweite Debatte über den Waffenbesitz in Deutschland aus. Die Tatwaffe war vom Vater des 17-Jährigen unverschlossen in deren Zuhause aufbewahrt worden. Wenige Monate nach dem Amoklauf verschärfte der Bundestag das Waffengesetz.

Polizistinnen und Polizisten sind seitdem anders ausgerüstet: kugelsichere Helme und verstärkte Schutzwesten gehören inzwischen zur Standardausrüstung jedes Streifenwagens in Baden-Württemberg. In den Leitstellen der Polizeipräsidien liegen Baupläne von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, um besser auf Amoktaten reagieren zu können.

Trauerfeier zum 15. Jahrestag des Amoklaufs in Winnenden an der Gedenkstätte "Gebrochener Ring"

Trotzdem steigt die Gefahr durch Amoktaten, meint die Kriminologin Britta Bannenberg von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit zwei Jahren sei "absolut Dampf im Kessel", erklärte Bannenberg, die als führende deutsche Expertin für Amoktaten gilt. "Die Bedrohungen sind insgesamt vielfältiger geworden. Manche Amoktaten vermischen sich mit Terror." Auch die Zahl der "Fast-Taten" an Schulen sowie der Bedrohungen an anderen Institutionen sei gestiegen.

Hintergrund der Entwicklung sei unter anderem die Corona -Pandemie, aber auch der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise belaste die Menschen. Verhindern ließen sich solche Taten nur, wenn bestimmte Signale rechtzeitig erkannt würden. Es müssten rechtzeitig Informationen zusammengetragen werden, wenn jemand als "sehr komisch" eingestuft werde, so die Expertin.

Warum sorgt ein royales Familienfoto für Wirbel?

Bilder bearbeiten war noch nie so einfach wie heute: Ein paar Handgriffe in einer Gratis-App und schon ist die abstehende Haarsträhne oder der Pickel auf der Nase wegretuschiert. Problematisch wird das nur, wenn es sich bei dem Schnappschuss nicht um irgendein Bild handelt, sondern um das lange erwartete erste Bild der Prinzessin von Wales nach einer Operation und einer längeren Pause in der Öffentlichkeit.