München: Brandanschlag auf Pro-Palästina-Protestcamp

Propalästinensisches Protestcamp in München (Archivfoto)

Ein Mann hat an einem propalästinensischen Protestcamp nahe der Ludwig-Maximilians-Universität in München Feuer gelegt. Extremismus-Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft haben den Fall übernommen.

Verdächtiger festgenommen, keine U-Haft

Der 26-Jährige war kurz nach der Brandstiftung in der Nacht zum Freitag festgenommen worden. Der Mann mit Wohnsitz in München müsse aber vorerst nicht in Untersuchungshaft, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.