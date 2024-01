Block-House-Erbin: Ex-Mann fordert Rückkehr der Kinder

Die mutmaßlich entführten Kinder der "Block-House"-Erbin sind bei ihrer Mutter. Schon seit Jahren tobt ein erbitterter Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann. 05.01.2024 | 2:26 min

Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block (50) soll jetzt das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg eine Entscheidung treffen. Der Vater habe am Mittwoch einen Eilantrag gestellt, teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit.

Das Gericht solle demnach anordnen, dass die Kinder umgehend zu ihm nach Dänemark zurückkehren. Außerdem solle es durch eine einstweilige Anordnung dem Vater das alleinige Sorgerecht übertragen und die Mutter zur Herausgabe der Kinder verpflichten.

Eine Entscheidung des Gerichts liege noch nicht vor, hieß es. Zuvor soll ein Gericht in Dänemark nach Informationen von "Zeit Online" per Eilverfahren entschieden haben, dass das Sorgerecht vollständig dem Vater zu übertragen sei. Ein deutsches Gericht müsse über die Rückführung entscheiden, berichtete das Portal am Donnerstag.

Vater überfallen, Kinder entführt

Der Vater der beiden Kinder war in der Silvesternacht von Unbekannten in Süddänemark überfallen worden. Die Täter hatten dabei nach Angaben der dänischen Polizei den 10-jährigen Jungen und das 13 Jahre alte Mädchen in einem Auto mitgenommen. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt, hieß es in der Mitteilung der dänischen Polizei.

Die Kinder befinden sich nun bei ihrer Mutter in Hamburg. Die Polizei suchte sie am Mittwoch zu Hause auf. "Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Kinder bei Frau Block sind und es ihnen augenscheinlich körperlich gut geht", teilte Polizeisprecherin Sandra Levgrün am Donnerstag mit. An dem Besuch am Mittwochabend sei auch das Jugendamt beteiligt gewesen.

Nach der mutmaßlichen Entführung der Kinder der "Block-House"-Erbin Christina Block soll nun laut einem Medienbericht ein europäischer Haftbefehl gegen sie erlassen worden sein. 04.01.2024 | 1:59 min

Sorgerechtsstreit seit zwei Jahren

Die beiden Eltern streiten sich bereits seit mehr als zwei Jahren vor Gericht um das Sorgerecht. Im November 2022 hatte die Tochter des Gründers der Restaurantkette Block House, Eugen Block (83), dem "Hamburger Abendblatt" gesagt, die Kinder seien nach der Scheidung regelmäßig bei ihrem Ex-Mann in Dänemark zu Besuch gewesen. Ende August 2021 habe er die Kinder abgeholt und bei sich behalten.

Nun stellt sich die Frage, ob Christina Block für den Vorfall in der Silvesternacht verantwortlich ist. Es gilt die Unschuldsvermutung. Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft in Hamburg lehnten eine Stellungnahme am Donnerstag ab.

Sorgerechtsstreit eskaliert : Haftbefehl gegen Block-House-Erbin? Zwei Kinder der Unternehmerin Christina Block wurden aus Dänemark entführt, sie sind mittlerweile bei der Mutter. Berichtet wird von einem Haftbefehl gegen sie. Die Hintergründe. von Lara Leidig FAQ

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft erklärten, dass sie weiterhin damit beschäftigt seien, das Geschehen aufzuklären und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Wegen laufender Ermittlungen könnten derzeit keine näheren Auskünfte erteilt werden.

Der presserechtliche Vertreter des Vaters, Anwalt Michael Philippi von der Hamburger Kanzlei Unverzagt, hatte der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt: "In der aktuellen Situation wird sich unser Mandant aus Gründen der Sicherheit der Kinder nicht äußern."