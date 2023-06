In Russland deutet sich nach dem Wagner-Aufstand ein erzwungener Wechsel in der militärischen Führung an. Die Ukraine versucht derweil mit ihrer Gegenoffensive eigenes Territorium zurückzuerobern. Militärexperte Nico Lange spricht bei ZDF heute live über den Machtkampf in Moskau, die Situation an der Front und wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine enden könnte.