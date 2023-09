Forschung und medizinischer Alltag sind teils noch deutlich voneinander entfernt. In manchen Kliniken mangelt es an Digitalisierung, anderen fehlt das Geld und geschultes Personal für den routinemäßigen Einsatz von KI im Klinikalltag. Zwei Drittel der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland forderten in einer Umfrage von 2022 mehr Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens.



Die Auswertung von Röntgen- oder MRT-Bildern wird in knapp zehn Prozent der Kliniken von Künstlicher Intelligenz unterstützt. Mit acht Prozent Nutzung sieht es bei Virtual Reality für Trainingszwecke oder im OP-Bereich ähnlich aus. Allerdings sind 71 Prozent der Ärztinnen und Ärzte auch davon überzeugt, dass strenge Vorgaben zum Datenschutz den medizinischen Fortschritt erschweren.



Quelle: Digitalverband Bitkom und Ärzteverband Hartmannbund