Auch Gladuns Schwester Daria ist nach Würzburg gekommen, um ihrem Bruder beizustehen und sich in dem fremden Land um ihn zu kümmern. "Er war einmal groß und stark. Aber als wir damals zu ihm nach Tscherkassy ins Krankenhaus kamen, war er so dünn, überall waren Verbände", erinnert sie sich an den ersten Besuch nach dem Vorfall in der Ukraine. "Wir hatten Tränen in den Augen."