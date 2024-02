"Nova-C": Glückt die erste kommerzielle Mondlandung?

Läuft alles nach Plan, setzt der Lander "Nova-C" um 23:49 Uhr (MEZ) sanft in der südlichen Region des Erdtrabanten auf. Es wäre nicht nur die erste kommerzielle Mondlandung, sondern auch für die USA ein besonderes Ereignis: die erste - wenn auch unbemannte - US-Mondlandung seit den "Apollo"-Missionen vor mehr als 50 Jahren.

"Odysseus" wiegt 700 Kilogramm

"Odysseus" ist etwa so groß wie eine altmodische britische Telefonzelle, hat Aluminium-Beine, wiegt rund 700 Kilogramm und kann etwa 130 Kilogramm Ladung mitnehmen. Einen großen Teil davon hat die Nasa mit Forschungsgeräten und anderem belegt, den Rest haben sich vor allem kommerzielle Unternehmen für ihre Vorhaben gesichert. Zudem hat der US-Künstler Jeff Koons 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mitgeschickt.

Lander in "ausgezeichnetem" Zustand

Nach dem Start informierte Intuitive Machines regelmäßig über den "ausgezeichneten" Zustand von "Odysseus" und veröffentlichte Bilder. Der Start war um einen Tag verschoben worden , weil die Temperaturen des Treibstoffs Methan von der Norm abwich, hieß es in einer Mitteilung der Nasa.

"Nova-C"-Mission ist Teil von Nasa-Programm

Die Mission ist Teil des Programms "CLPS" (Commercial Lunar Payload Services) der Nasa. Damit will die US-Raumfahrtbehörde auf ihrem eigenen Weg zurück zum Mond vergleichsweise günstig und effizient so viel Wissen sammeln wie möglich. Dazu vergibt sie Verträge für Mondlandungen an private Firmen und arbeitet mit diesen zusammen. Insgesamt sind für das "CLPS"-Programm bis 2028 umgerechnet etwa 2,4 Milliarden Euro veranschlagt.