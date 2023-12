Berliner Einsatzkräfte vor Silvester: "Greift uns nicht an"

Im vergangenen Jahr sorgten Vorfälle für bundesweite Empörung: In der Hauptstadt wurden Rettungskräfte angegriffen und nach Worten von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gezielt in mutmaßliche Hinterhalte gelockt. In Berlin gibt es nun zum Jahreswechsel den größten Polizeieinsatz an Silvester seit Jahrzehnten , auch in anderen Städten sollen viele Polizisten für Sicherheit sorgen.