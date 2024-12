Bekommen wir weiße Weihnachten? Schwierig zu beantworten. Deutlich einfacher ist es, Highlights in den Mediatheken zu entdecken. Hier kommen unsere Tipps für die Feiertage.

Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, sollte sich diese Film- und Serienempfehlungen von ZDF-Redakteur Patrick Lipke unbedingt anschauen. Von Liebesfilm bis Märchen ist alles dabei. 29.11.2024 | 13:09 min

Ein Evergreen ist auch " Das Traumschiff " - mit bewährtem Setting seit 1981 und doch immer wieder neu. Für viele ein Muss an Weihnachten und Neujahr . In diesem Jahr geht es ins Hudson Valley und nach Curaçao - und in der ZDF-Mediathek hat das Schiff schon abgelegt!

Auf der Reise ins Hudson Valley begrüßt Kapitän Max Parger ganz besondere Gäste an Bord des "Traumschiffs": die Familie des Reeders Hendrik Hansen. 26.12.2024 | 88:45 min

Außerdem gibt es noch viele weitere gute Ideen für eine Auszeit mit guter Unterhaltung zwischen den Jahren:

Der Räuber Hotzenplotz (Familien-Film, ZDF-Mediathek)

Manche Figuren haben einen Namen, da weiß man gleich, woran man ist. Räuber Hotzenplotz ist so einer. Da ist der Name Programm, und alle zucken schon alleine beim Gedanken an ihn zusammen. Die Großmutter auch, weil er ihr die Kaffeemühle stiehlt. Seppl und Kasperl machen sich dennoch auf die Suche nach dem Bösewicht, um die Großmutter wieder glücklich zu machen.

Nach den zwei großartigen Verfilmungen von 1974 (mit Gert Fröbe) und 2006 (mit Armin Rohde) schlüpft in dieser Version Nicholas Ofczarek in die Hotzenplotz-Rolle, August Diehl mimt den Petrosilius Zwackelmann. Und alle auf dem Sofa klatschen begeistert - so wie es sich für ein (menschgewordenes) Puppenspiel gehört. Kann man sich wunderbar mit Enkeln anschauen. Oder mit den Großeltern. Je nach Blickwinkel. Ein herrlicher Feiertags-Familienfilm-Spaß also!

Der Räuber Hotzenplotz ist bereits in der ZDF-Mediathek.

Können Kasperl und Seppel den Räuber Hotzenplotz aufspüren und den Fall lösen? 22.12.2024 | 98:11 min

Stirb Langsam & Kevin allein zu Haus (Weihnachts-Klassiker, Disney+)

Machen wir uns nix vor: Es gibt sie, diese Filme, die man sich alle paar Jahre immer wieder anschauen kann. Zwei davon sind diese hier: zum einen die Story des Polizisten John McClane, der Heiligabend 1988 ungewollt in ein Geiseldrama schlittert; zum anderen die Geschichte des kleinen Kevin, der 1990 bei der Abreise in die Weihnachtsferien einfach zu Hause vergessen wird und Besuch von Einbrechern bekommt. Ganz schön lange her - und doch immer noch ganz schön gut!

Stirb Langsam & Kevin allein zu Haus sind bei Disney+ zu sehen.

"Kevin" vor "Aschenbrödel" : Das sind die beliebtesten Weihnachtsfilme Weihnachtsfilme sind für viele feste Tradition zum Fest: Männer mögen dabei am liebsten die Komödie "Kevin - Allein zu Haus", Frauen das Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".

Ronja Räubertochter (Familien-Serie, ARD-Mediathek)

Graugnome, Rumpelwichte, Wilddruden … Klingelt da was? Auf ins Mittelalter - mit Ronja Räubertochter und ihrem Freund Birk Bokason. Fantasy-Setting, raubeinige Räuberbanden und ein sehr mutiges Mädchen: Das ist der Stoff, aus dem die erste Serienverfilmung (6 Folgen zu je 45 Minuten) von Astrid Lindgrens Heldin gemacht ist.

Ronja Räubertochter ist gerade in der ARD-Mediathek gestartet.

Back to Black (Biografie, Amazon Prime Video)

Kurt Cobain, Jimi Hendrix , Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones: Bis zum 23. Juli 2011 waren sie der Klub 27 - Rock- und Bluesmusiker, die nach selbstzerstörerischem Lifestyle im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Dann kam Amy Winehouse hinzu. Ihr, dieser begnadeten und zugleich so zerrissenen Sängerin, gilt dieser biografische Film.

Back to Black ist bei Amazon Prime Video zu sehen.

Amy Winehouse, tragische Popikone der Nullerjahre: Ihrem kurzen Leben zwischen Soul und Sucht widmet sich der neue Kinofilm "Back to Black" - und lässt ihre Musik wiederaufleben. 09.04.2024 | 2:37 min

Squid Game (Drama-Serie, Staffel 2, Netflix)

Keine Lust mehr auf " Last Christmas "? Squid Game, der koreanische Überraschungserfolg des Jahres 2021, geht in die nächste Runde. Gi-hun, Gewinner des ersten Spiels, steigt wieder ein in den Kampf auf Leben und Tod und mit einer Riesen-Gewinnsumme vor Augen. Wie stehen seine Chancen wohl diesmal?

Squid Game startet am 26. Dezember bei Netflix.

Streaming-Highlights im Dezember : Märchen, Fünf Freunde und Räuber Hotzenplotz Viele sind im Dezember vor den Feiertagen gestresst. Ein gemütlicher Abend mit Serie oder einem Film kann für Entspannung sorgen. Ein paar Tipps. von Christian Thomann-Busse mit Video

HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ (Comedy-/Krimi-Serie, Staffel 4, ARD-Mediathek)

Huiuiui… Morgane Alvaro, die ebenso begnadete wie chaotische Ermittlerin macht sich auf die Suche nach dem Mann, von dem sie ihr viertes Kind erwartet. Wer war es noch gleich? Gar nicht so leicht zu lösen der Fall! Wer diese herrlich unterhaltsame Dame noch nicht kennen sollte: Staffel 1 bis 3 sind ebenfalls verfügbar!

HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ startet am 27. Dezember in der ARD-Mediathek.

Uncharted (Fantasy-Action, ZDF-Mediathek)

Das hier ist die Verfilmung eines Video-Games ! Es geht - wie in allen vier Teilen der Spieleserie - um den Schatzsucher Nate Drake. Einziges Andenken an seinen vor 15 Jahren verschollenen Bruder Sam ist ein Ring. Als nun Victor, offensichtlich ein Weggefährte von Sam, auftaucht, entspinnt sich eine rasante Suche nach einem gigantischen Goldschatz - und nach Nates Bruder.

Uncharted startet am 30. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Der junge Gelegenheitsdieb Nate schließt sich dem Abenteurer Sully auf der Jagd nach einem legendären Schatz an, der schon Nates seit Langem verschollenen Bruder faszinierte. 30.12.2024 | 1:28 min

Hameln (Mystery-Serie, ZDF-Mediathek)

Horror in Hameln: Reihenweise töten Jugendliche ihre Eltern. Brutal, eiskalt, wie im Wahn. Gleichzeitig haben die blinde Finja, der taube Jannik und der gehbehinderte Ruben Traum-Visionen, die sie zusammenführen. Wer oder was steckt hinter den Morden - und welche Rolle spielt das Trio dabei? Sechsteilige Mystery-Adaption des Rattenfänger-Stoffs, made in Germany.

Hameln startet am 30. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Drei Jugendliche müssen sich dem Rattenfänger von Hameln stellen. 16.12.2024 | 1:00 min