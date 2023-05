Ein kleiner Vorrat ist in Ordnung. Doch beim Sammeln bitte immer auch an die Natur denken - also an die Pflanze selbst sowie an die Mitlebewesen. Daher an einem Standort nie alles abernten, sondern immer nur einen kleinen Teil. Aus diesem Grund thematisiere ich in meinen Büchern und Ausbildungen ausschließlich Pflanzen, welche flächendeckend und sozusagen massenhaft vorkommen, wie zum Beispiel Giersch, Brennnessel und Löwenzahn - das "wilde Triumvirat".



Wenn die Pflanzen nicht sofort verbraucht werden, kann man sie abwaschen, abtropfen lassen und noch feucht in einer Vorratsbox im Kühlschrank lagern. So hält sich grünes Wildgemüse gut drei Tage lang.