"Wir", also Europa oder Deutschland, führen einen Krieg gegen Russland? Es ist genau das, was sämtliche Spitzen der EU und Nato seit Beginn dieses Krieges verneinen. Und was auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) tags darauf in der ZDF-Sendung "Was nun" betont: Deutschland werde auch durch die Panzerlieferungen nicht zur Kriegspartei. Worin sich im Übrigen auch Völkerrechtler einig sind.