Nach rund sechs Jahrzehnten geht in Deutschland das Zeitalter der Atomkraftwerke zu Ende. In dieser Nacht gingen die letzten Meiler Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg vom Netz. Kernkraftgegner feierten den historischen Schritt zum Atomausstieg schon tagsüber mit Festen in Berlin und anderswo.