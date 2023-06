Neben den Brunnen, mit denen das Wasser in den Sprinklerteichen aufgefüllt werden könne, könne das Wasser auch durch Tanklastzüge geliefert werden. "Es gibt aber auch Notfallpläne in dem Kraftwerk, dass man nahegelegene, auch vom Stausee unabhängige Fischteiche oder ein tiefes Hafenbecken, was dann in der Nähe ist, als Wasserreservoir nutzen kann", so Stoll.