Die Nato-Staaten sind aufgrund ihrer massiven Waffenlieferungen für Kiew nach Ansicht von Kremlchef Wladimir Putin "in gewisser Weise" am Krieg in der Ukraine beteiligt. Er warf dem Westen am Sonntag im Staatsfernsehen eine "Beteiligung an Verbrechen" in der Ukraine vor - und rechtfertigte ebenfalls die Aussetzung des letzten großen Abrüstungsvertrags mit den USA: