Ende des Krieges: Ägyptens Friedensplan für Gaza

Ägypten hat arabischen Medienberichten zufolge einen Entwurf zur Beendigung des Gaza-Krieges in mehreren Stufen erarbeitet. Wie der saudische TV-Kanal Aschark News am Sonntag berichtete, ginge es in der ersten Phase darum, eine mindestens zwei Wochen andauernde Feuerpause durchzusetzen . In dieser Zeit sollten auch 40 im Gazastreifen festgehaltene Geiseln freigelassen werden.