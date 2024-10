Israel erklärt Guterres zur "Persona non grata"

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Guterres hat nach der Darstellung von Katz auch das Massaker der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres im Süden Israels nicht verurteilt und keine Bemühungen unternommen, um die Hamas zur Terrororganisation zu erklären. Die Erklärung zur "unerwünschten Person" durch ein Land bedeutet, dass die betreffende Person nicht in dieses Land einreisen kann.

Am Dienstagabend hat der Iran Israel mit Raketen angegriffen. Israels Premier Netanjahu kündigte Vergeltung an. Die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in Nahost wächst auch in Deutschland.

02.10.2024 | 1:31 min