Schmuggel trotz Sanktionen: Deutsche Luxusautos für Russland

Luxuskarossen aus Deutschland stehen in Russland hoch im Kurs. Seitdem der Angriffskrieg auf die Ukraine begann, wurde auch der Export von deutschen Luxusprodukten eingeschränkt. 13.12.2023 | 15:33 min

Sie werden quer durch Europa bis an die Außengrenzen transportiert. Von Deutschland über Polen und Litauen nach Belarus - schließlich landen sie von dort aus in Russland. Das zeigt eine Recherche von ZDF frontal

Belarus als Transitland für Autoschmuggel

Diese Unterschiede in den Sanktionsregimen machen sich die Autoschieber zunutze und verdienen dadurch mit deutschen Fahrzeugen trotz Krieg und Sanktionen viel Geld in Russland.

Exportgeschäfte über Telegram-Kanäle

In einem Telegram-Kanal findet sich beispielsweise ein Foto eines Audi RS7 mit deutschem Überführungskennzeichen. Der Kaufpreis beträgt umgerechnet rund 130.000 Euro. Das Foto wurde in St. Petersburg aufgenommen, aber die Herkunft des Fahrzeugs lässt sich nach Deutschland zurückverfolgen.

Dieser bestimmte Käufer taucht mit diversen Autos in dem Telegram-Kanal auf. Er bietet sie dort zum Weiterverkauf an und streitet dies, als er damit konfrontiert wird, auch nicht ab. Er verkaufe viele Fahrzeuge. Sowohl an deutsche, polnische, litauische und lettische Händler als auch manchmal direkt an Käufer aus Belarus.