Krieg in der Ukraine: Acht Tage in der Welt der Diplomatie

Schon möglich, dass das Russland nicht weiter interessiert, solange es China an seiner Seite weiß. Solange es Drohnen aus dem Iran , Artillerie aus Nordkorea bekommt. Aber die Diplomatie, das war in diesen acht Tagen überdeutlich zu sehen, ist im Moment auch ein Ringen um Gefolgschaft in einer Welt, die sich in Lager sortiert. In dieser Hinsicht war das keine so schlechte Woche für die Ukraine.