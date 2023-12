Israel beschießt Hamas: Schwere Kämpfe im Süden von Gaza

Die israelische Armee hat am Samstag ihre Angriffe auf die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Aus dem südlichen Teil des abgeriegelten Gebiets wurden nach Berichten israelischer Medien schwere Kämpfe gemeldet. Sie konzentrierten sich auf die Gegend um Chan Junis. In der Stadt sollen sich Teile der Hamas-Führung aufgehalten haben.

Israel beschießt militärische Ziele der Hamas

Medienbericht: Flugblätter über Chan Junis

Wie die "Times of Israel" unter Berufung auf Bewohner des Gazastreifens weiter berichtete, habe das israelische Militär in der Stadt Chan Junis Flugblätter abgeworfen, in denen die Bewohner aufgefordert worden seien, nach Rafah in den Süden zu fliehen, da das Gebiet gefährlich sei. Allerdings gab es Medienberichten zufolge auch in Rafah Angriffe.