US-Wirtschaft unter Biden: Erfolg oder Flop?

Im Wahlkampf gibt es wenig, das für Wähler so wichtig ist, wie der eigene Geldbeutel. Unter Biden hat sich die Wirtschaft dank Hilfspaketen erholt. Sorgen bereitetet die Inflation.

US-Präsident Joe Biden stand wärhrend seiner Amstzeit vor mehreren Herausforderungen bei der Entwicklung der US-Wirtschaft (Archivfoto). Quelle: AFP

An welchen Themen sich die US-Wahl entscheidet, wird sich im November zeigen. Ganz vorne mit dabei ist die Wirtschaft. Die USA haben die Folgen der Pandemie recht erfolgreich überwunden - doch bei der Bevölkerung hat sich ein anderes Gefühl festgesetzt. Es sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten, die die Menschen deutlich spüren.

Dementsprechend bekommt aktuell kaum etwas so viel Aufmerksamkeit wie die wirtschaftliche Situation. US-Präsident Joe Biden tourt durchs Land, um seine Wirtschaftspolitik zu verkaufen. Seine Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris spricht von der "stärksten Wirtschaft der Welt" und konkretisiert zur Wirtschaft ihre Pläne bei Wahlkampfreden.

Der republikanische Herausforderer Donald Trump wirft beiden vor, die Wirtschaft ruiniert zu haben und macht sie für die hohen Preise verantwortlich.

Sie hat alle überrascht: Nach dem Rückzug Joe Bidens als Präsidentschaftskandidat vereinte Kamala Harris innerhalb weniger Stunden die demokratische Partei hinter sich. 27.08.2024 | 43:57 min

Wo die Biden-Regierung punkten konnte

Tatsächlich hat sich kaum eine Industrienation so schnell von den Schockereignissen Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine erholt. Dafür verantwortlich waren drei große, milliardenschwere Hilfspakete: der CARES Act (Trump), der American Rescue Plan (Biden) und schließlich der Inflation Reduction Act (Biden). Sie haben die Wirtschaft stabilisiert.

Arbeitsmarkt : Unter Biden sank die Arbeitslosigkeit nach der Corona-Pandemie, seine Politik beschleunigte zudem das Stellenwachstum. Es ist einer der größten Erfolge der Regierung.

: Unter Biden sank die Arbeitslosigkeit nach der Corona-Pandemie, seine Politik beschleunigte zudem das Stellenwachstum. Es ist einer der größten Erfolge der Regierung. Wirtschaftswachstum : Die US-Wirtschaft ist gewachsen - 2023 überraschend stark. Aktuell schwächen sich die Prognosen ab.

: Die US-Wirtschaft ist gewachsen - 2023 überraschend stark. Aktuell schwächen sich die Prognosen ab. Inflation : Die Kosten für nahezu alles, von Lebensmitteln über Benzin bis zum Wohnen, sind gestiegen - auf ein Hoch von etwa neun Prozent. Inzwischen ist die Inflation unter drei Prozent gesunken.

: Die Kosten für nahezu alles, von Lebensmitteln über Benzin bis zum Wohnen, sind gestiegen - auf ein Hoch von etwa neun Prozent. Inzwischen ist die Inflation unter drei Prozent gesunken. Staatsverschuldung: Auch unter Biden wuchs die Staatsverschuldung weiter an, wenn auch weniger stark als unter seinem Vorgänger Donald Trump.

Daneben ist es der Biden-Regierung gelungen, die Preise für Medikamente zu senken, genauso wie erstmals seit Jahrzehnten die Menge der offenen Studienkredite . Hinzu kommen zahlreiche Investitionen in Infrastruktur und die Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft.

Der von US-Präsident Biden 2023 unterzeichnete 'Inflation Reduction Act' bringt deutsche Firmen in Bedrängnis, denn die staatlichen Subventionen gehen nur an Firmen, die in den USA produzieren. 10.03.2023 | 2:36 min

Hohe Preise als Folge der Investitionen?

Inwiefern die Konjunkturpakete für die Inflation und damit die hohen Preise verantwortlich sind, ist unter Ökonomen umstritten. Professor Frederick Floss von der Buffalo State Universität vertritt gegenüber ZDFheute die These, dass ohne die Maßnahmen die Gefahr bestand, dass die Wirtschaft zusammenbricht.

Seiner Einschätzung nach war Bidens Politik "möglicherweise genau das, was nötig war, um aus der Phase des langsamen Wachstums herauszukommen". Die US-Regierung sei in ihrer Reaktion dem Standardmodell gefolgt, so Floss.

Biden hat die Inflation riskiert, um das Wachstum anzukurbeln, wie es die Wirtschaftstheorie vorgibt. Prof. Frederick Floss, Buffalo State Universität

Andere Ökonomen machen statt der Konjukturpakete den wirtschaftlichen Schock durch die Pandemie -und damit ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage - für die Inflation verantwortlich.

Einig sind sich Fachleute jedoch darin, dass beide großen Parteien jeweils in ihrer Beschreibung der wirtschaftlichen Situation übertreiben, wenn es um den Gegner geht. Der Aufschwung in der Pandemie begann bereits unter Trump, doch Biden brachte die Amerikaner wieder in Arbeit.

Womit Harris und Trump nun Wahlkampf machen

Nun kommt es auf die Pläne der Präsidentschaftskandidaten Harris und Trump an. Auch wenn die Macht der US-Präsidenten über die Wirtschaft stets begrenzt ist - unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt - sind ihre Ideen doch entscheidend. Und sie unterscheiden sich in diesem Wahlkampf massiv. Ein Beispiel sind Steuern: Trump verspricht massive Steuersenkungen, während Harris Steuern für Großunternehmen und Superreiche erhöhen will.

Im US-Wahlkampf spricht Kamala Harris über ihre Ideen für die Wirtschaft. Sollte sie die Wahl gewinnen, will sie die Mittelschicht durch Steuersenkungen entlasten und Wohneigentum fördern. 17.08.2024 | 2:27 min

Wie sich die US-Wirtschaft in den kommenden Wochen entwickelt, ist einer der entscheidenden Faktoren für diese Wahl. Bleiben die Arbeitslosenzahlen und die Inflation niedrig, hilft das den Demokraten . Schwächelt die Wirtschaft, worauf der jüngste Bericht der Notenbank Fed hindeutet, hilft es den Republikanern