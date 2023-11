Über Flugzeug-Tracking-Tools ließen sich für die vergangenen Tage mehrere Flüge deutscher Militär-Maschinen nach Zypern nachvollziehen. Eine Maschine etwa flog mit Zwischenstopp Stuttgart nach Zypern - in Calw in Baden-Württemberg sitzt das KSK. Mehrere andere flogen vom Flughafen Köln/Bonn nach Zypern - in Bonn sitzt die GSG 9. Diese Flüge können allerdings auch eine andere Funktion gehabt haben. Das Verteidigungsministerium will Fragen dazu nicht beantworten.