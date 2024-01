"Auf der Straße geschlafen": Tausende fliehen aus Chan Junis

Wegen heftiger Kämpfe sind in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens nach Augenzeugenberichten Tausende Palästinenser auf der Flucht. Sie machten sich in Autos oder zu Fuß auf den Weg in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Viele beschreiben unerträgliche Lebensumstände auf der Flucht. Chan Junis gilt als eine Hochburg der islamistischen Hamas. Die israelische Armee hatte die schwer umkämpfte Stadt am Dienstag nach eigenen Angaben umstellt.