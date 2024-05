Tote in Charkiw: Russland bombardiert ukrainischen Baumarkt

Bei einem Treffen mit Vertretern der russischen Rüstungsindustrie sprach Kremlchef Wladimir Putin am Samstag davon, dass Russland seinen Gegnern "immer einen Schritt voraus sein" müsse. "Dann ist der Sieg unser", so Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Putin rief die Vertreter der Rüstungsindustrie auf, mehr Zeit und Ressourcen in die Entwicklung neuer Systeme zu investieren.