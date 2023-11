Mölling zu Taurus für die Ukraine: "Lieferung sinnvoll"

Sehen Sie hier das Interview mit Militärexperte Christian Mölling in voller Länge. 22.08.2023 | 5:06 min

Die Ukraine bekommt F-16-Kampfjets - das kündigten Dänemark und die Niederlande an . Auch in Deutschland wird über die Lieferung von Taurus-Raketen diskutiert. Was das für die Ukraine bedeuten würde und wie das aktuelle Kriegsgeschehen zu bewerten ist, erklärt Christian Mölling im Gespräch mit dem ZDF-Morgenmagazin. Auch zum aktuellen Zustand der russischen Armee und möglichen Friedensgesprächen äußert sich der Sicherheitsexperte.

Lesen Sie das Interview hier in Auszügen

Das sagt Mölling ...

… zu Putins Spiel auf Zeit und der Bildung einer neuen Armee

Im Krieg gegen die Ukraine spielt der russische Präsident Wladimir Putin auf Zeit. Dazu sagt Mölling:

Eine andere Option bleibt ihm auch nicht. Ein schlechter Krieg ist immer noch besser als ein schlechter Frieden. Christian Mölling, Sicherheitsexperte

… zu möglichen Verhandlungen und ukrainischen Gebietsabtritten

Mit Blick auf Friedensverhandlungen betont der Militärexperte, man könne sich überall, wo es gehe, vortasten, "allerdings Verhandlungen im Sinne von 'Russland spricht mit der Ukraine'" würden momentan noch ausgeschlossen.

Bei Gesprächen in Saudi-Arabien bemühte man sich um einen Frieden in der Ukraine. Dazu ZDF-Korrespondentin Golineh Atai:

Bei den Friedensgesprächen für die Ukraine in Dschidda in Saudi-Arabien gehe es nicht um einen Durchbruch, eher um einen Prozess anzustoßen, so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai.

Immer wieder gibt es auch Debatten über Gebietsabtretungen seitens der Ukraine, um ein Ende des Krieges herbeizuführen.

Dazu sagt Mölling:

[Gedankenspiele] haben wir seit Anfang des Krieges - die Frage, tauscht man Land gegen Frieden? Wir wissen, dass das seit 2014 nicht funktioniert hat. Christian Mölling, Sicherheitsexperte

Das habe am Ende mit einer ganz essentiellen Sache zu tun, nämlich Vertrauen:

Glauben Sie, dass der Gegenüber, also Putin, die Zusage, die er gemacht hat, einhält? Und wie wollen Sie das absichern, wenn Sie sich dem nicht sicher sein können? Christian Mölling, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Da komme man schließlich wieder zurück zur militärischen Lösung, "denn das ist das, was das Mittel der Wahl ist".

… zur F-16-Lieferung erst zum Jahreswechsel

Die F-16-Jets sollen erst zum Jahreswechsel geliefert werden. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zählt aber jeder Tag.

Es sei dennoch "ein wichtiger Fingerzeig, dass man diesen Krieg eben nicht nur in Tagen, Wochen denken kann", betont Christian Mölling im Gespräch und ergänzt: "Es war von Anfang klar, dass die Ausbildung der Piloten lange dauern wird, auch des Bodenpersonals. Dass aber auch Sicherung der Ukraine eine Aufgabe ist, die für die nächste Dekade ansteht."

Die Zusagen aus Kopenhagen und Den Haag zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine erhöhen den Druck auf die Bundesregierung, nun auch eine Entscheidung in Sachen Taurus-Marschflugkörper zu fällen.

… zur Taurus-Debatte in Deutschland

Nach Ansicht von Mölling kommt mit einer potenziellen Lieferung keine neue Qualität, macht die Ukraine im Krieg aber durchhaltefähiger.

Die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper wäre schon sinnvoll, weil sie einfach die Handlungsfähigkeit der Ukraine nochmal deutlich verlängern würde. Christian Mölling, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Taurus-Lieferung? "Jede einzelne Entscheidung werde sorgfältig geprüft", sagt Olaf Scholz im ZDF-Sommerinterview:

Kanzler Scholz schließt die Lieferung von Taurus-Marschflügkörpern an die Ukraine nicht aus.

Der Experte sieht darin auch die Möglichkeit, dass sich der Krieg nicht auf dem Schlachtfeld entscheide, "sondern in der Logistik, in dem man hinten versucht, sozusagen alles, was mit Munition und Tanken zu tun hat, auszuschalten."

