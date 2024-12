Gazastreifen: Überschwemmungen und Kälte verschärfen Lage

Starke Regenfälle im Gazastreifen haben zu Überschwemmungen geführt. Die Zivilverteidigung, die zur Hamas-geführten Regierung gehört, teilte mit, sie habe Hunderte Notrufe erhalten, weil Unterkünfte überschwemmt worden seien. Im Gazastreifen leben Hunderttausende Menschen in Zelten.

Hilfsorganisationen warnen vor prekären Lebensumständen

Mehr als jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten, schätzt Unicef - der höchste Wert seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Besonders alarmierend: Die Lage der Kinder in Gaza.

Zuletzt lagen die Temperaturen in der Stadt Gaza nachts teilweise unter zehn Grad, es herrschten starke Winde und Regen. Im Winter kommt es häufig zu Stürmen und heftigen Regenfällen in der Region. Auch Hilfsorganisationen hatten vor den prekären Lebensumständen von Binnenflüchtlingen im Gazastreifen bei niedrigeren Temperaturen und einem Anstieg von Krankheiten bei Kindern gewarnt.

In den vergangenen Wochen starben laut den örtlichen Behörden mindestens vier Säuglinge an Unterkühlung. Angaben zu Todeszahlen im Nahen Osten durch offizielle Stellen der beteiligten Seite können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.