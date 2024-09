Ärztin im Gazastreifen: "Unfassbare Katastrophe für Kinder"

… ist eine norwegische Kinderpsychologin und Expertin für Traumatherapie. Sie arbeitet hauptberuflich als Assistenzprofessorin an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens mit Sitz in Trondheim. Zudem ist sie seit vielen Jahren für die internationale Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" im Einsatz, etwa im ehemaligen griechischen Flüchtlingslager Moria und im heutigen Lager Mavrovouni. Über ihre Erfahrungen dort veröffentlichte sie im Frühling 2024 mit der Journalistin Guro Kulset Merakeras das Buch "Inside Moria - Europas Verrat an Moral und Menschlichkeit".