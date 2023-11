Empfindliche Angriffe: Ukrainische Offensive schreitet voran

Am Morgen des 4. August griffen ukrainische Marinedrohnen den russischen Hafen von Noworossijsk an . Während einige der Drohnen abgefangen werden konnten, traf eine von ihnen das russische große Landungsschiff der Ropucha-Klasse, Olenogorskiy Gorniak. Das Schiff war eines der drei Landungsschiffe der Baltischen und der Nordflotte, die kurz vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine verlegt worden waren. Die eingesetzten ukrainischen Marinedrohnen haben Berichten zufolge eine Nutzlast von 450 Kilogramm Sprengstoff.