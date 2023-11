Nahost-Konflikt: Geisel-Freilassung verschiebt sich

Die Feuerpause im Gaza-Krieg rückt näher. 22.11.2023 | 1:57 min

Entgegen dem erwarteten ersten Austausch von Geiseln aus Israel gegen palästinensische Häftlinge am Donnerstag würden die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln nicht vor Freitag freikommen, zitierten die israelische Zeitung "Haaretz" und der TV-Sender N12 Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi.

Israel stimmt Geisel-Abkommen mit der Hamas zu

Das israelische Kabinett hatte in der Nacht zum Mittwoch einem Abkommen mit der Hamas zugestimmt, das während einer viertägigen Feuerpause die Freilassung von mindestens 50 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und auf der anderen Seite die Freilassung von 150 palästinensischen Frauen und Minderjährigen aus israelischen Gefängnissen vorsieht.

Israelische Medien hatten berichtet, die Feuerpause solle am Donnerstag in Kraft treten und am selben Tag solle eine erste Gruppe von Geiseln freikommen.