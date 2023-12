Neue Militärdetails: S.O.S-Zeichen bei erschossenen Geiseln

Israel hat weitere Details zu der versehentlichen Erschießung von drei Geiseln der Hamas im Gazastreifen bekanntgegeben. Demnach hätten sich an den Wänden eines Gebäudes in der Nähe Hinweise befunden, auf denen in hebräischer Sprache "S.O.S." und "Hilfe, drei Geiseln" zu lesen gewesen sei, teilte das Militär am Sonntag mit.