Wie sich Araber in Israel für den Frieden einsetzen

Der Markt in der Stadt Ramla in Israel. Hier leben jüdische und arabische Israelis seit Jahrzehnten zusammen. (Archivfoto)

Der Markt von Ramla im Zentrum von Israel ist ruhiger in diesen Tagen. Das ganze Land steht noch immer unter dem Schock der Hamas-Angriffe vor mehr als zwei Wochen. Viele Geschäfte im ganzen Land bleiben geschlossen, die Menschen zu Hause. Jeden Tag erfährt das Land von neuen Grausamkeiten, die die Terroristen hier verübt haben. Noch immer sind mehr als 200 Menschen als Geiseln in Gaza

"Wir alle sind Menschen"

Ultrarechte verteilen Waffen

Diesen Schmerz versucht der ultrarechte Teil von Netanjahus Regierung , für sich zu nutzen, und verteilt Waffen an jüdische Israelis, um sich zu schützen, wie sie sagen. Der Minister für die Nationale Sicherheit Israels, Itamar Ben-Gvir, äußert sich in israelischen Medien und sagt, sie stünden teuflischen Feinden gegenüber. Das betreffe nicht alle Araber in Israel, "aber es gibt auch teuflische Feinde unter den arabischen Israelis, wir müssen uns in Acht nehmen."

Die Regierung müsse ihn loswerden, so schnell wie möglich, fordert Amir Abu Ganem. Alles, was ihn interessiere, sei Waffen herauszugeben, damit die Leute in Israel einander töteten. Diese Furcht ist nicht unbegründet: Im Mai 2021 kam es während einer israelischen Militär-Operation in Gaza zu Ausschreitungen in mehreren Orten, auch in Ramla. Araber und Juden gegeneinander.