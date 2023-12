Gaza: Israel entdeckt neuen Tunnel - breit genug für Autos

Unter dem Gazastreifen soll sich ein bis zu 500 Kilometer langes Tunnelsystem befinden, das die Hamas nutzt. 26.10.2023 | 2:26 min

Neu entdeckter Hamas-Tunnel breit genug für Autos

Am 7. Oktober durchbrachen Extremisten mit einer Panzergranate den Mauerabschnitt in der Nähe des Erez-Grenzübergangs und stürmten den Stützpunkt, wobei sie laut Armee mindestens drei Soldaten töteten und einige nach Gaza entführten

Es war eine von mehreren Stellen entlang des Grenzwalls, an denen Extremisten die israelischen Sicherheitsvorkehrungen leicht überwinden konnten, auf israelisches Gebiet vordrangen, etwa 1.200 Menschen ermordeten und etwa 240 weitere als Geiseln nahmen.

Israel: Tunnel verlaufen unter Schulen, Kliniken und Wohnvierteln

Militär, Geheimdienste und Politiker stehen in Israel in der Kritik, weil sie den Terrorangriff nicht hatten kommen sehen. Militärsprecher Nir Dinar sagte, die Sicherheitsdienste hätten nichts von dem Tunnel gewusst, weil die Grenzverteidigung nur Tunnel aufgespürt habe, die nach Israel führen sollten.

Der Eingang liege unter einer Garage, so dass er für Drohnen und auf Satellitenbildern nicht sichtbar gewesen sei.

Grenzübergang Erez wichtig für Infrastruktur

Laut Armee wurden in dem Tunnel Waffen gefunden. Nach aktuellem Stand "ist das der größte Tunnel in Gaza", sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Ob er am 7. Oktober genutzt wurde, ist unklar.