Hofreiter: Ukraine Abwehr auf russischem Gebiet erlauben

Pentagon: Unterstützung für Luftabwehr

Das US-Außenministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. "Wir haben deutlich gemacht, dass wir Angriffe innerhalb Russlands weder ermutigen noch ermöglichen, was seit langem unsere Politik ist", teilte ein Sprecher mit. Zugleich habe sich die Ukraine "in der Tat erfolgreich gegen drohende Luftangriffe verteidigt". Die Ukraine werde weiterhin unterstützt, ihre Luftabwehr zu stärken, damit sie ihre Bevölkerung vor russischen Angriffen schützen könne.

Neues Hilfspaket aus den USA

Am Freitag kündigte Blinken weitere Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von umgerechnet gut 250 Millionen Euro an. Die Lieferung von Munition, Raketen, Minen und Artilleriegeschossen sei "dringend notwendig", sagte Blinken. Das millionenschwere Hilfspaket sei "Teil unserer Bemühungen, der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs in der Nähe von Charkiw zu helfen", führte er aus.