Iran droht Israel: Kriegspropaganda ohne klaren Plan?

Tausende Menschen haben in Teheran den 45. Jahrestag der Geiselnahme in der US- Botschaft gefeiert. In der Menge waren Rufe wie "Tod den USA" und "Tod für Israel" zu hören. Demonstrierende verbrannten israelische und US-Flaggen.

Dann waren die Rufe an diesem Wochenende zu hören bei den großen Gedenkfeiern anlässlich des 45. Jahrestags der Geiselnahme von 52 Amerikanern in der US-Botschaft in Teheran. Am 4. November 1979 erstürmten iranische Studenten das Gebäude und nahmen die US-Diplomaten für 444 Tage in Geiselhaft. So sollte Druck ausgeübt werden auf die Regierung in Washington, Oppositionelle auszuliefern.