"Massaker" in Kfar Aza: Soldaten sprechen von vielen Toten

Die israelischen Streitkräfte führen ausländische Pressevertreter durch den Ort, der zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehörte, als militante Kämpfer der Terrororganisation Hamas Israel am Dienstag vom Gazastreifen aus angriffen.

"Es ist ein Massaker, es ist ein Terrorakt"

"Man sieht die Babys, die Mütter, die Väter, in ihren Schlafzimmern, in ihren Schutzräumen," sagt der israelische Generalmajor Itai Veruv. "Es ist kein Krieg, es ist kein Schlachtfeld. Es ist ein Massaker, es ist eine Terroraktion."

Israel hat den gesamten Gazastreifen abgeriegelt und 25 Grenzorte fast komplett evakuiert. 10.10.2023 | 1:59 min

"Das ist nichts, was in der neuen Geschichte passiert"

"Das ist etwas, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Das ist etwas, das wir uns von unseren Großvätern und Großmüttern bei den Pogromen in Europa und anderswo vorgestellt haben. Das ist nichts, was in der neuen Geschichte passiert", erklärt Veruv.