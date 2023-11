"Lanz": Kiesewetter kritisiert Ukraine-Kurs der Regierung

Eine Mehrheit dafür könne man "nicht einfach mit Kanzlerworten oder mit mehr Wehretat" gewinnen. Daher sei es "klug", mit Ländern in Südamerika, in Asien, in Afrika, auch mit China zu reden, die möglicherweise mehr Einfluss auf Russland hätten als Deutschland, um Wladimir Putin "dazu zu drängen, zu kapieren, dass er keines seiner Kriegsziele erreicht":