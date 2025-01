Bannon gegen Musk - Streit im Trump-Universum

An Mittwoch, den 15.01.25, sendet das ZDF auslandsjournal um 22:15 Uhr einen Film über die Pläne und die Ausrichtung der künftigen US-Regierung unter Donald Trump. Darin sind auch Ausschnitte aus dem Interview mit Steve Bannon enthalten. Nach der Sendung ist er jederzeit in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Wie viel Einfluss Bannon Musk zuspricht

Ihr Streit über ein Visaprogramm für qualifizierte Arbeitskräfte hat einen Graben in Trumps Koalition offengelegt: Erzkonservative Aktivisten wollen es einstellen, Trumps Unterstützer aus dem Silicon Valley halten es für notwendig. Trump schlug sich in diesem Streit letztlich auf Musks Seite.

Bannon über Musks Beraterrolle

Für Musk und den Geschäftsmann Vivek Ramaswamy ginge es in ihrer Beraterstelle in der neu geschaffenen Abteilung "Department of Government Efficiency" (DOGE) nicht nur um Deregulierung oder darum einzelne Bürokraten zu feuern - Bannon will mehr.