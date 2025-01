Bundesparteitag: Musk verschafft AfD Millionenpublikum

Am zweiten Tag des AfD-Parteitags steht die Beschließung des Wahlprogramms an. Darin fordert die Partei die Abkehr von Klimaschutzzielen und eine harte Migrationspolitik.

Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag im sächsischen Riesa am Samstag Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin gewählt. Gegenkandidaten gab es keine. Zu Beginn ihrer Rede richtete sich Weidel an Elon Musk , mit dem sie kurz zuvor auf der Online-Plattform X ein öffentliches und kontrovers diskutiertes Gespräch geführt hatte.

X-Gespräch mit Weidel sorgte für Wirbel

Die Delegierten des AfD-Bundesparteitags nahmen am Samstagabend einen Antrag an, der bessere Beziehungen zwischen Deutschland und den USA und insbesondere der künftigen Trump-Regierung als Ziel der Partei festschreibt. Der AfD-Europaabgeordnete Marc Jongen bezeichnete den von ihm eingebrachten Antrag in Riesa "auch als Dankeschön an Elon Musk".

AfD: Neue US-Regierung "starker Partner"

In dem Antrag heißt es unter anderem, die AfD sehe in der neuen US-Regierung "einen starken Partner in unserem Einsatz für die Meinungsfreiheit und gegen die Internet-Zensur". Der Antrag wurde mit großer Mehrheit vom Parteitag angenommen. Ein Delegierter sagte in der Debatte, Musks Unterstützung werde der AfD bei der Wahl in Deutschland zwei bis drei Prozentpunkte einbringen.