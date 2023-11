Vor China-Reise: Putin lobt Peking für Friedensvorschläge

Putin reist am Dienstag nach Peking.

Der Kremlchef reist an diesem Dienstag nach Peking, um dort Partei- und Staatschef Xi Jinping zu treffen und am Seidenstraßen-Gipfel teilzunehmen.

Putin und Xi wollen ihre Nationen zu neuer, alter Größe führen. Und dafür sind sie bereit, viel zu riskieren. Gemeinsamer Gegner: der Westen. 25.07.2023 | 43:49 min

Skepsis im Westen gegenüber Friedensinitiative

Voraussetzung für den Beginn von Verhandlungen sei eine Aufhebung des Dekrets und eine Bereitschaft zu Gesprächen, sagte Putin. Kiew hatte immer wieder erklärt, dass die russischen Truppen erst abziehen müssten, bevor verhandelt werden könne. Die Pekinger Friedensinitiative war in der Ukraine und im Westen auf Skepsis gestoßen, weil China als Verbündeter Russlands gilt und den Krieg nie verurteilt hat.

Weitere russische Raketenangriffe auf Ukraine

Russland griff die Ukraine auch am Montag wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern an. Die ukrainische Flugabwehr berichtete am Morgen, dass zwei Marschflugkörper abgeschossen und elf von zwölf Drohnenschlägen abgewehrt worden seien. Im Gebiet Dnipropetrowsk gab es laut Behörden Schäden nach einem Raketeneinschlag.